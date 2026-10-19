Онколог Игорь Хатьков рассказал, после какого возраста резко растёт риск рака. Тем, кто уже перешагнул эту отметку, стоит быть особенно внимательными.
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