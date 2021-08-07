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Глава USADA сравнил с фильмом ужасов победы России на Олимпиаде в Токио

Глава USADA сравнил с фильмом ужасов победы России на Олимпиаде в Токио

По его словам, лидеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) заявлениями об "отстранении" России пускают пыль в глаза мировому сообществу, тогда как наказание российской сборной недостаточно сурово.

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