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Мужчина-инвалид рассказал о спасении своей семьи в Курской области

Прикованный к инвалидному креслу житель Хомутовского района Анатолий Шулепов рассказал, как после объявления обязательной эвакуации вернулся в родное село на такси, чтобы забрать семью и перевезти в пункт временного размещения в Железногорске.

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