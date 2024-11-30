Цена на газ в Европе выросла по итогам ноября на 21%

По итогам ноября цена газа в Европе выросла на 21% — до $521 за 1 тыс. куб. м. Как сообщает ТАСС, основными факторами для роста цены стали рекордный отбор из европейских хранилищ на фоне похолодания, заявления о прекращении поставок топлива из России австрийской OMV и риски для оплаты за поставки.