Минобороны РФ: экипаж Ми-28НМ ликвидировал пункт временной дислокации ВСУ

Удар был нанесен многоцелевой управляемой ракетой Российский вертолет Ми-28НМ ударил многоцелевой управляемой ракетой по позициям украинской армии в курском приграничье, был поражен пункт временной дислокации противника, рассказали в Министерстве обороны России.
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