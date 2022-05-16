Производитель бумаги SvetoCopy уходит из РФ

Американская Sylvamo Corporation, один из крупных производителей бумаги (производит, в частности, бумагу SvetoCopy), уходит из России из-за событий на Украине, сообщает Интерфакс со ссылкой на финансовый отчет компании за I квартал 2022 года.
Американская Sylvamo Corporation, один из крупных производителей бумаги (производит, в частности, бумагу SvetoCopy), уходит из России из-за событий на Украине, сообщает Интерфакс со ссылкой на финансовый отчет компании за I квартал 2022 года.
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