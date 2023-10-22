Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября от «Живой Кубани»Овен У тех Овнов, кто состоит в романтических отношениях — период сложится особенно удачно! Женщины сейчас особенно прекрасны! Одиноких представителей знака ожидает новое знакомство, которое имеет шанс перерасти в нечто большее.