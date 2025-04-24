Великобритания может лишиться статуса социального государства

Великобритания рискует перестать считаться социальным государством из-за роста дефицита бюджета.Национальное статистическое управление 23 апреля опубликовало свежие данные о дефиците бюджета Великобритании – он составил 14,6 миллиарда фунтов, опередив прогнозы британских аналитиков на 500 миллионов.
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