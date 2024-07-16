Стеклянную посуду достаточно сложно отмыть от разводов, мутных пятен, но я знаю необычный рецепт и он работает

Как отмыть мутные стаканы, бокалы для пива, тарелки и другие изделия из стекла? Когда мы моем хрустальные бокалы, фужеры, рюмки, сахарницы, подсвечники, вазочки, а также изделия из стекла, то возникает серьезная проблема после того, как они высохнут.