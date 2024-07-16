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  • Виктория Иванова
    🙄Стеклянную посуду...
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    Да  пошли  вы  к  ....Если  хотите поделиться, пишите словами.Это должна знать ...

Стеклянную посуду достаточно сложно отмыть от разводов, мутных пятен, но я знаю необычный рецепт и он работает

Стеклянную посуду достаточно сложно отмыть от разводов, мутных пятен, но я знаю необычный рецепт и он работает

Как отмыть мутные стаканы, бокалы для пива, тарелки и другие изделия из стекла? Когда мы моем хрустальные бокалы, фужеры, рюмки, сахарницы, подсвечники, вазочки, а также изделия из стекла, то возникает серьезная проблема после того, как они высохнут.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Зачем  и о чём  статья, если нет текста? Не у ккаждого  есть Ютуб в  компе.
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14 час.
ВИ
Виктория Иванова
🙄
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9 час.

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