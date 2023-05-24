Военное обозрение

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Турецкая пресса: США хотят «заморозить» украинский конфликт для превращения Украины во «второй Афганистан» для России

Турецкая пресса: США хотят «заморозить» украинский конфликт для превращения Украины во «второй Афганистан» для России

Состояние «ни мира, ни войны», которое еще называют «заморозкой» вооруженного конфликта на Украине, в настоящее время является одной из вероятных целей политики США по украинскому вопросу.

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