Мизулиной предложили записать собственный трек

Такую идею выдвинул продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров В ответ на задержание рэпера Платины в Томске по обвинению в пропаганде наркотиков в текстах песен продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров предложил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, по наводке которой музыканта и задержали, спродюсировать свой трек и продемонстрировать, какой должна быть приятная для всех музыка.