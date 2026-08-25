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Кеннет Фарид официально стал игроком «Басконии»

« Баскония » объявила о подписании 36-летнего центрового Кеннета Фарида на сезон-2026/27. Прошлый сезон американец провел в «Панатинаикосе», куда присоединился по ходу чемпионата.

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