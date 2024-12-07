Список самых модных сумок, которые дополнят новогодний образ Алёна ЮрьеваСкоро наступит Новый год, и пора не только выбирать праздничный наряд, но и подбирать стильные аксессуары, которые подчеркнут вашу индивидуальность и создадут неповторимый образ.