ФСБ рассекретила документы о зверствах пособника нацистов на Донбассе в годы ВОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила и опубликовала архивные документы, свидетельствующие о преступлениях пособника немецких нацистов Александра Динкеля, возглавлявшего карательные отряды на Донбассе во время Великой Отечественной войны.
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