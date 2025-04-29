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ФСБ рассекретила документы о зверствах пособника нацистов на Донбассе в годы ВОВ

ФСБ рассекретила документы о зверствах пособника нацистов на Донбассе в годы ВОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила и опубликовала архивные документы, свидетельствующие о преступлениях пособника немецких нацистов Александра Динкеля, возглавлявшего карательные отряды на Донбассе во время Великой Отечественной войны.

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