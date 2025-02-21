Запрет на просвещение: Госдума обсуждает законопроект о деятельности иностранных агентов

Пискарев заявил, что после прекращения финансирования USAID российские НКО, признанные иноагентами, и зарубежные организации обратились в Евросоюз с просьбой о финансовой поддержке программ, направленных на продвижение "демократических ценностей", "независимых СМИ", прав человека, либерализации наркополитики и других, по мнению депутата, деструктивных инициатив.