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МОСИНФОРМ

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Более 340 млн поездок на такси, каршеринге и СИМ совершено в Москве за полгода

Более 340 млн поездок на такси, каршеринге и СИМ совершено в Москве за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года жители и гости столицы совершили более 340 миллионов поездок на такси, каршеринге и электросамокатах.

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