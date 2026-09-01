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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная медиафутбола России показала форму с триколором в форме сердца. За команду Слуцкого сыграют Павлюченко, Тарасов, Мбаппе из 2D

Сборная медиафутбола России показала форму с триколором в форме сердца. Команда под руководством Леонида Слуцкого  сыграет с медиасборной Таджикистана в Душанбе на Центральном республиканском стадионе 4 сентября.

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