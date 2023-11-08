Если бы да кабы - что было бы, если бы не было Социалистической Революции 7 ноября 1917 г.?

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Sobering

Кстати, почти неделю назад Трамп заявил на своем предвыборном митинге в штате Айова, что не защищал бы страны Европы в случае их войны с Россией: «… я не буду вас защищать и давать денег». Собирается НАТО распускать)). ПОТОМУ, ТУПОЙ АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ, ТРАМПУ ДОЛЛАР ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ, если что.