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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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С 7 октября заметно сокращается световой день и большинство примет так или иначе

С 7 октября заметно сокращается световой день и большинство примет так или иначе про грядущую зиму. Например, большой урожай рябины обещает суровую зиму, а большой урожай желудей – теплу.

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