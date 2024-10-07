С 7 октября заметно сокращается световой день и большинство примет так или иначе про грядущую зиму. Например, большой урожай рябины обещает суровую зиму, а большой урожай желудей – теплу.
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С 7 октября заметно сокращается световой день и большинство примет так или иначе про грядущую зиму. Например, большой урожай рябины обещает суровую зиму, а большой урожай желудей – теплу.