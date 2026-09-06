Во Владимирской области электричка сошла с рельсов после ДТП с грузовиком

В Киржачском районе электричка частично сошла с рельсов после ДТП с грузовиком. Об этом сообщает главное управление МЧС по Владимирской области.
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