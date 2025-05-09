Словакия наложит вето в ЕС на запрет поставок российских энергоресурсов

Словакия будет использовать право вето при намерении Европейского союза полностью запретить поставки российских энергоресурсов, заявил в пятницу, 9 мая 2025 года, глава правительства республики Роберт Фицо.
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