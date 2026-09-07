Букингемский дворец назвал принца Гарри и Меган Маркл обычными гражданами

REUTERS/Eduardo Munoz Принц Гарри и его жена Меган Маркл не будут считаться работающими членами королевской семьи после своего возвращения в Великобританию.
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