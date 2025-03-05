Франция обвинила российского летчика в «агрессивных» действиях при перехвате MQ-9A Reaper

Су-35 воздушно-космических сил России приближается к беспилотнику MQ-9A Reaper / © Sébastien Lecornu / Х Министр прикрепил видео инцидента, на котором видно, как российский истребитель пролетает вблизи французского беспилотника.
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