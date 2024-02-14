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Мы соседи по планете

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Фигуры из обнаженных тел от Антона Беловодченко

Фигуры из обнаженных тел от Антона Беловодченко

Российский фотограф Антон Беловодченко создает естественные формы из обнаженных женских тел. Эти снимки похожи на изображения танцоров или йогов — иногда даже не сразу понимаешь, что это человеческая фигура.

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