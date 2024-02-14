Фигуры из обнаженных тел от Антона Беловодченко

Российский фотограф Антон Беловодченко создает естественные формы из обнаженных женских тел. Эти снимки похожи на изображения танцоров или йогов — иногда даже не сразу понимаешь, что это человеческая фигура.
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