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«Он был старше и женат»: как 13-летняя Татьяна Друбич стала главной женщиной и музой Сергея Соловьёва

«Он был старше и женат»: как 13-летняя Татьяна Друбич стала главной женщиной и музой Сергея Соловьёва

Когда 30-летний режиссёр Сергей Соловьёв искал юную актрису для картины «Сто дней после детства», он не подозревал, что встретит главную женщину своей жизни.

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