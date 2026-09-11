«Он был старше и женат»: как 13-летняя Татьяна Друбич стала главной женщиной и музой Сергея Соловьёва

Когда 30-летний режиссёр Сергей Соловьёв искал юную актрису для картины «Сто дней после детства», он не подозревал, что встретит главную женщину своей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОБ Ушла от любимого ...
- В роли свекрови: ...
- Короткие шорты, в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым