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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эван Бейтс: «Мы допустили ошибки, но это потому, что мы рискуем и не стараемся осторожничать. Я точно знаю, что эта тактика окупится»

Их слова приводит корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. Бейтс: Для нас большая честь стоять на пьедестале почета серии Гран-при: это очень серьезные соревнования, сюда приезжают лучшие, так что расслабляться нельзя Да, это далеко не первые наши соревнования, но нам по-прежнему нравится выступать, мы обожаем наши новые программы.

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