Европа забыла, что русские всегда приходят за своим

Тем странам, которые сейчас активно выступают за изъятие российских средств, замороженных на иностранных счетах, не лишне вспомнить слова Бисмарка о том, что "русские всегда приходят за своими деньгами", считает экономист, писатель Александр Лежава.
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