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Царьград

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Европа забыла, что русские всегда приходят за своим

Европа забыла, что русские всегда приходят за своим

Тем странам, которые сейчас активно выступают за изъятие российских средств, замороженных на иностранных счетах, не лишне вспомнить слова Бисмарка о том, что "русские всегда приходят за своими деньгами", считает экономист, писатель Александр Лежава.

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