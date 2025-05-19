Бастрыкин ждёт доклад о ситуации с водой в подмосковном посёлке Свердловский

Жители сообщают, что на протяжении нескольких лет в жилые дома поступает непригодная для питья вода.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в посёлке Свердловский подмосковного округа Лосино-Петровский.
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