Пока вы спали: месть Трампа врагам и критика Нетаньяху в адрес Британии, Франции и Канады

Evgenija Palette

О том, что они самые ленивые, говорят даже их единоверцы, которые сейчас живут в Израиле... ( Там раввины хотят вернуть еврейскую ортодоксию в сегодняшнюю еврейскую жизнь. Вплоть до того, что заставить ЖЕНЩИН ХОДИТЬ ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ УЛИЦ... А РАВВИНЫ, - говорят они, - ничего не делают, А только читают Торру, и ездят в Умань замаливать грехи по нескольку раз в год... Но сейчас евреи - уже не те люди, которые были в библейские времена... И им (что справедливо) совсем не нравится такое положение...