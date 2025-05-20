Пока вы спали: месть Трампа врагам и критика Нетаньяху в адрес Британии, Франции и Канады

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Evgenija Palette
О том, что они самые ленивые, говорят даже их единоверцы, которые сейчас живут в Израиле... ( Там раввины хотят вернуть еврейскую ортодоксию в сегодняшнюю еврейскую жизнь. Вплоть до того, что заставить ЖЕНЩИН ХОДИТЬ ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ УЛИЦ... А РАВВИНЫ, - говорят они, - ничего не делают, А только читают Торру, и ездят в Умань замаливать грехи по нескольку раз в год... Но сейчас евреи - уже не те люди, которые были в библейские времена... И им (что справедливо) совсем не нравится такое положение...
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14 час.
Светлана Петрова
Трамп хочет минимизировать затраты, а чтобы европейцы увеличили их, значит, не хотят затухания конфликта в Европе, с остальными торговая война
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12 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это точно!
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11 час.
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