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Карьерный консультант Султанова назвала профессии под угрозой автоматизации

Карьерный консультант Султанова назвала профессии под угрозой автоматизации

Кассиры не исчезнут из магазинов полностью, но компании будут оптимизировать должности с повторяющимися задачами, считает карьерный консультант Зилина Султанова.

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