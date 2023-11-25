ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Они себя уже наказали.В Азнакаевском ра...
  • Владимир Акулов
    А  пиндосов  можно  призвать  к  ответу  за  то  ,  что  разбомбили  Югославию  ,  Ливию  ,  Ирак  , Сирию  , И  в  У...Путин дал поручен...
  • vasyn
    Путина к ответу ,как-нибудь можно призвать за всё содеянное или это уже невозможно.Путин дал поручен...

Детским садам Казани вручили комплекты умных игрушек

Детским садам Казани вручили комплекты умных игрушек

Умные игрушки получили воспитанники детских садов Казани. Это комплект «Аккылы уеннар», который реализует сеть международных полилнгвальных детских садов «Бала-Сити» при поддержке комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков народов Татарстана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх