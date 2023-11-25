Детским садам Казани вручили комплекты умных игрушек

Умные игрушки получили воспитанники детских садов Казани. Это комплект «Аккылы уеннар», который реализует сеть международных полилнгвальных детских садов «Бала-Сити» при поддержке комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков народов Татарстана.
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