Детским садам Казани вручили комплекты умных игрушек

Умные игрушки получили воспитанники детских садов Казани. Это комплект «Аккылы уеннар», который реализует сеть международных полилнгвальных детских садов «Бала-Сити» при поддержке комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков народов Татарстана.