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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Эдмонтона» не считает, что НХЛ нужно менять правила: «Текущее состояние игры – отличное. Нет никаких крупных проблем, которые надо решать»

Традиционная встреча генеральных менеджеров клубов стартовала во Флориде в понедельник. Вице-президент лиги по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл сказал, что никто из представителей клубов не выдвигал идей о корректировке правил.

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