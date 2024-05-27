Правила и расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году: что нужно знать

Когда ученики 11-х классов будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору в 2024 году, даты пересдачи русского и математики, новые правила о пересдаче экзаменов, официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ, главное из материала РИА Новостей.
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