Правила и расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году: что нужно знать

Когда ученики 11-х классов будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору в 2024 году, даты пересдачи русского и математики, новые правила о пересдаче экзаменов, официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ, главное из материала РИА Новостей.