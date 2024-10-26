"Внутриполитическая обстановка контролируется во многом "похабной партией мира и измены" с политикой импортозамещения русских и других коренных этносов мигрантами и ваххабитами"

"...любой, кто выступает против инициированных Президентом РФ процессов по укреплению суверенитета и Победы на фронте и в тылу, то есть то, чем занимаемся мы, становится не соответствующим занимаемой должности предателем, не поддерживая наши усилия и проекты в политике и медиа.... является государственныи изменником !

N

Nata

В любом государстве один президент без команды преданных ему людей мало что может сделать. Но со временем команда может стать не только не поворотливой, но и пресытившаяся всем - властью, деньгами и прочим.Иосиф Виссарионович по этой причине свою команду встряхивал. Пришла пора и тут тряхнуть.