ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Внутриполитическая обстановка контролируется во многом "похабной партией мира и измены" с политикой импортозамещения русских и других коренных этносов мигрантами и ваххабитами"

"Внутриполитическая обстановка контролируется во многом "похабной партией мира и измены" с политикой импортозамещения русских и других коренных этносов мигрантами и ваххабитами"

Врать можно, ошибаться нельзя.   В условиях выживания российского государства, когда идёт война с НАТО руками укрохунты, с одной стороны, а внутриполитическая обстановка контролируется во многом "похабной партией мира и измены" с политикой импортозамещения русских и других коренных этносов мигрантами и ваххабитами", усиленной и ускоренной программой русофобской и антиправославной "многонационалочки", с успешными попытками ЦБ и отдельных чиновников Правительства развалить экономику страны и пр.

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Комментарии
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валерия
&quot;...любой, кто выступает против инициированных Президентом РФ процессов по укреплению суверенитета и Победы на фронте и в тылу, то есть то, чем занимаемся мы, становится не соответствующим занимаемой должности предателем, не поддерживая наши усилия и проекты в политике и медиа.... является государственныи изменником !
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10 час.
N
Nata
В любом государстве один президент без команды преданных ему людей мало что может сделать. Но со временем команда может стать не только не поворотливой, но и пресытившаяся всем - властью, деньгами и прочим.Иосиф Виссарионович по этой причине свою команду встряхивал. Пришла пора и тут тряхнуть.
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9 час.
Игорь Костоглод
Перетрахивать.
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1 час.

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