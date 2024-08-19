В 2024 году молодым семьям Братска выдадут около 120 сертификатов на покупку жилья

Иркутская область продолжает поддерживать молодых семьи, помогая им приобретать собственное жилье. Губернатор Игорь Кобзев, мэр Братска Сергей Серебренников, председатель Думы Лариса Павлова и министр социального развития Владимир Родионов посетили семью Сергея и Галины Гурских, которые недавно приобрели новую квартиру благодаря программе «Жилье-молодым», сообщили в пресс-службе администрации Братска.