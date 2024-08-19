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Иркутск Сегодня

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Иркутянин накопил...
  • Игорь Васиков
    Ну теперь безопасность на дороге будет на высоте. Плохие дороги ГАИ не контролирует. Кривые дороги тоже. А вот тониро...В Братске за 3 дн...
  • Traveller
    Ещё бы!!! Бизнес развивается, доходв толстобрюхих увеличиваются!!! Лафа!!!Священнослужители...

В 2024 году молодым семьям Братска выдадут около 120 сертификатов на покупку жилья

В 2024 году молодым семьям Братска выдадут около 120 сертификатов на покупку жилья

Иркутская область продолжает поддерживать молодых семьи, помогая им приобретать собственное жилье. Губернатор Игорь Кобзев, мэр Братска Сергей Серебренников, председатель Думы Лариса Павлова и министр социального развития Владимир Родионов посетили семью Сергея и Галины Гурских, которые недавно приобрели новую квартиру благодаря программе «Жилье-молодым», сообщили в пресс-службе администрации Братска.

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