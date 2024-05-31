Москвичам дали советы, как пережить жару в городе

Май в Москве завершается аномальной жарой. Воздух на улицах города прогревается выше 30 градусов. «Звезда» поговорила с врачом-терапевтом Татьяной Романенко, которая рассказала, как горожанам пережить жаркое время и какие рекомендации соблюдать, чтобы и чувствовать себя комфортно и избежать проблем со здоровьем.
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