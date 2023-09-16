Санкции против РФ раскалывают Европу. Так, вызывают споры запрет на ввоз автомобилей и других личных вещей россиян.
Последние европейские санкции: борьба здравого смысла с паранойей
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Не даром говорят, что каждый сходит с ума по своему... вот в Европе , например, посредством санкций...
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9 час.
Nazim Ярмагомедов
И педерастии тоже!
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8 час.
Nazim Ярмагомедов
Когда жил и работал в Москве,я ездил на Вольво.Сейчас на пенсии.езжу на Хёнде Солярис.Надо будет,пересяду на копейку!
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8 час.
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