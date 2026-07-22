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Россиянам раскрыли способ удалить следы крови с белых кроссовок

Россиянам раскрыли способ удалить следы крови с белых кроссовок

Руководитель системы по управлению знаниями российского производителя бытовой химии, косметики и средств гигиены Synergetic Ольга Рыжкова раскрыла способ отстирать белые кроссовки от следов крови от мозолей.

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