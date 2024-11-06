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У «Арсенала» 2 поражения подряд впервые в сезоне. Дальше – «Челси»

Сегодня лондонцы уступили «Интеру» (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. До этого «канониры» проиграли «Ньюкаслу» с аналогичным счетом в 10-м туре АПЛ.

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