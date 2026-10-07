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Пункт-А

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Тридцать астраханских АЗС держат строй: Где заправиться сегодня

Тридцать астраханских АЗС держат строй: Где заправиться сегодня

Инфраструктура распределения горючего в регионе по-прежнему опирается на 30 действующих АЗС, разделенных поровну между городом и периферией.

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