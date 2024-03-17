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Байден назвал Трампа "психически непригодным", чтобы стать главой США

Байден назвал Трампа "психически непригодным", чтобы стать главой США

Президент США Джо Байден подверг резкой критике Дональда Трампа. Во время выступления на ужине в клубе Gridiron Club глава Белого дома назвал своего оппонента на грядущих выборах "психически непригодным".

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