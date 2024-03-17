Байден назвал Трампа "психически непригодным", чтобы стать главой США

Президент США Джо Байден подверг резкой критике Дональда Трампа. Во время выступления на ужине в клубе Gridiron Club глава Белого дома назвал своего оппонента на грядущих выборах "психически непригодным".
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