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В ДНР задержали жительницу, передававшую деньги для подготовки терактов в РФ

В ДНР задержали жительницу, передававшую деньги для подготовки терактов в РФ

Сотрудники силовых структур задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в передаче денег для подготовки терактов на территории России, об этом информирует ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике.

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Комментарии
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Федор Родников
На кол суку.
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