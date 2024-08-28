В ДНР задержали жительницу, передававшую деньги для подготовки терактов в РФ

Сотрудники силовых структур задержали жительницу Мариуполя, подозреваемую в передаче денег для подготовки терактов на территории России, об этом информирует ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике.
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