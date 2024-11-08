Производители чипов спешат получить доллары по Закону о чипах до смены власти в Белом доме

Компании TSMC и GlobalFoundries заключили с правительством США соглашения о финансировании по закону CHIPS and Science Act для поддержки своих проектов по производству фабрик в Америке, сообщает Bloomberg.
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