Георгий Бурков: необычная внешность, яркий талант и брак на всю жизнь

Георгий Бурков был уникальным актером. Он обладал ярким талантом и колоритной внешностью. Режиссер Эльдар Рязанов часто в шутку говорил, что Георгий внешне напоминает спившегося интеллигента.
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