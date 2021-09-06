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Георгий Бурков: необычная внешность, яркий талант и брак на всю жизнь

Георгий Бурков: необычная внешность, яркий талант и брак на всю жизнь

Георгий Бурков был уникальным актером. Он обладал ярким талантом и колоритной внешностью. Режиссер Эльдар Рязанов часто в шутку говорил, что Георгий внешне напоминает спившегося интеллигента.

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