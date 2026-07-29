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Порядок, государство

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В Приморском крае перед судом предстанет обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего приморца в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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