В Японии решили разработать свою версию ракеты Tomahawk

Министерство обороны Японии объявило, что подписало контракт на сумму около 32,3 миллиарда иен (2,19 миллиона долларов) с компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) на разработку собственных ракет дальнего радиуса действия, которые могут быть запущены из-за пределов досягаемости противника, пишет издание Naval News.