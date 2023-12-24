Певица Люся Чеботина встретилась с молодёжью на Международной выставке-форуме "Россия"

Российская певица, автор песен, актриса и продюсер Люся Чеботина 20 декабря встретилась с молодежью и поделилась творческим опытом на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках образовательной программы, генеральным партнером которой выступает Российское общество «Знание».