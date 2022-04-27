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Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Иванове в 08-20 на улице Лежневская у дома 116 27-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», при перестроении влево совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 43–летнего водителя.

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