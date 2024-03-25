Отдельные граждане, безвременно покинувшие Россию и обосновавшиеся в различных Латвиях и Грузиях, устроили вчера показательный плач и вой.
Кто заступается за террористов
Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти дебилы не поняли, что это НЕ люди, пришедшие на концерт напали на террористов, А террористы напали на зрителей!!!
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9 час.
ИП
Игорь Петров
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8 час.
Наталия
Все они поняли. Просто, когда у людей в России огромное горе, им хорошо. Это совсем не дебилы, это мрази и выродки, пляшущие на костях наших соотечественников. Вампиры, подпитывающиеся нашим общим несчастьем.
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7 час.
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