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Кто заступается за террористов

Кто заступается за террористов

Отдельные граждане, безвременно покинувшие Россию и обосновавшиеся в различных Латвиях и Грузиях, устроили вчера показательный плач и вой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти дебилы не поняли, что это НЕ люди, пришедшие на концерт напали на террористов, А террористы напали на зрителей!!!
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9 час.
ИП
Игорь Петров
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8 час.
Наталия
Все они поняли. Просто, когда у людей в  России огромное горе, им хорошо. Это совсем не дебилы, это мрази и выродки, пляшущие на костях наших соотечественников. Вампиры, подпитывающиеся нашим общим несчастьем.
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7 час.

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