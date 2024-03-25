Кто заступается за террористов

Эти дебилы не поняли, что это НЕ люди, пришедшие на концерт напали на террористов, А террористы напали на зрителей!!!

Наталия

Все они поняли. Просто, когда у людей в России огромное горе, им хорошо. Это совсем не дебилы, это мрази и выродки, пляшущие на костях наших соотечественников. Вампиры, подпитывающиеся нашим общим несчастьем.