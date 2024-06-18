Коллоидный двигатель для малых спутников испытают на орбите

Стартап Ienai Space занимается разработкой ATHENA, или «адаптивного маневрового двигателя, электрораспыления для наноспутников», создающего тягу методом распыления заряженных капель жидкости, в данном случае, солевого раствора.
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